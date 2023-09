Neymar doit copier Leo Messi, un grand objectif est fixé

Jean de Teyssière

Pour son premier match officiel depuis le 19 février dernier et la rencontre entre le PSG et le LOSC, Neymar a marqué les esprits en inscrivant un doublé face à la Bolivie (5-1), en qualifications pour la Coupe du monde 2026. Un doublé qui lui a permis de devenir seul le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts), dépassant Pelé et ses 77 buts. De quoi faire de lui le meilleur joueur de l'histoire du Brésil ? Pas selon Mauro Silva, ancien international auriverde qui estime qu'il manque encore un accomplissement à Neymar pour qu'il soit considéré comme tel.

Après son doublé et son match fantastique avec le Brésil face à la Bolivie (5-1), l'ancien numéro 10 du PSG, Neymar, était ému devant la presse : « Je suis très heureux, je n'ai pas les mots. Je n'aurais jamais imaginé atteindre ce record. À partir de ce moment-là, je veux dire que l'avoir fait ne signifie pas que je suis meilleur que (Pelé), ni qu'aucun autre joueur de la sélection. Je veux toujours [...] écrire mon nom dans l'histoire du football brésilien et de la sélection brésilienne, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait . » Et il peut l'écrire encore un peu plus...

« On s’attend à ce que Neymar mène le Brésil à une Coupe du monde, comme Messi »

Interrogé en marge du Thinking Football Summit, l'ancien international Mauro Silva a été interrogé sur le niveau de Neymar parmi les plus grands joueurs brésiliens de l'histoire : « Neymar ? Il fait partie des meilleurs. Je dirais même qu’il fait partie des dix ou cinq meilleurs joueurs du Brésil. Il y a de très bons footballeurs au Brésil. Il y a bien sûr Pelé, Ronaldo, Romario et Bebeto. Certains sont très importants. Mais Neymar fait incontestablement partie des meilleurs. Mais bien sûr, les supporters brésiliens s’attendent à ce qu’un joueur du talent de Neymar soit également capable de mener le Brésil à une victoire en Coupe du monde, comme cela s’est produit avec Messi avec l’équipe d’Argentine après tant d’années. »

Messi, Neymar… Une date est fixée pour les finances du PSG https://t.co/wUK8fqflPZ pic.twitter.com/yTrn5rYk9o — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

«J’espère qu’il pourra remporter une Coupe du monde pour le Brésil»