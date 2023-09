Frustré, Haaland lâche un aveu sur Messi

Jean de Teyssière

Le 14 mars dernier, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Manchester City est aux prises avec le RB Leipzig. Après le match aller, s'étant terminé sur le score de 1-1, les Allemands de Christopher Nkunku vont être pulvérisés (7-0) par la machine nordique : Erling Haaland. À la 57ème minute de jeu, le Norvégien inscrit son cinquième but personnel et porte le score à 6-0. Mais contre toute attente, Pep Guardiola décide de sortir son buteur à l'heure de jeu, l'empêchant au passage de tenter d'effacer Luiz Adriano et Lionel Messi des tablettes, en devenant le seul joueur de l'histoire à inscrire un sextuplé. Il l'avoue, il a été frustré par ce remplacement.

La saison 2022-2023 de Manchester City a été historique. Erling Haaland avait rejoint les rangs mancuniens durant l'été 2022, et alors que beaucoup doutaient de la compatibilité entre City et le Norvégien, le Cyborg a fait taire tout le monde, en inscrivant 56 buts dont 36 en Premier League. Un record pour cette compétition. D'ailleurs, il est revenu sur le jour où il a inscrit cinq buts dans le même match, mais durant lequel il pouvait faire bien plus.

« Il y avait beaucoup de frustration »

Interviewé par France Football , Erling Haaland s'est confié sur de nombreux sujets y compris celui de son incroyable quintuplé face au RB Leipzig (7-0) en mars dernier en Ligue des Champions. Sa sortie prématurée avait beaucoup fait parler, lui qui était si proche de battre le record de Lionel Messi, en inscrivant plus de cinq buts dans un même match : « Si j'étais frustré de sortir face à Leipzig (7-0) ? Oui, il y avait beaucoup de frustration, bien sûr. Peut-être que je n'aurais pas réussi non plus, on ne sait pas. Mais attention, je ne me plains pas du tout car j'éprouve beaucoup de respect pour Julian Alvarez qui m'a remplacé et qui a mérité lui aussi de participer à cette rencontre. »

« Peut-être que j'aurai une autre occasion de battre ce record»