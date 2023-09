Drame au Maroc : Après le PSG et l'OM, il fait une demande «exceptionnelle»

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de richter a frappé le Maroc. Alors que le bilan humain est colossal, Achraf Hakimi et Amine Harit ont fait passer un message fort, lançant un appel au dons de sang pour sauver un maximum de victimes. Dans la foulée, Hervé Renard a demandé « une aide internationale exceptionnelle ».

Le Maroc a vécu un drame ce vendredi soir. En effet, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de richter a frappé la ville de Marrakech. Selon le dernier bilan, 1 305 personnes sont mortes et 1 832 ont été blessées, dont 1 220 dans un état grave d'après les informations du ministère de l'Intérieur lâchées aux alentours de 21 heures.

Coup de théâtre sur le mercato, il va rester au PSG https://t.co/wFPjYygffm pic.twitter.com/S6BFQXGz2O — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

«Nous avons besoin d’une solidarité exceptionnelle »

Particulièrement touchés par cette catastrophe naturelle, Achraf Hakimi et Amine Harit ont fait part de leur immense tristesse, lançant un appel aux dons de sang. « Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. (...) À l’heure actuelle, la priorité est de fournir du sang à ceux qui se trouvent dans une situation critique. Le don de sang est la responsabilité de chacun pour sauver le plus grand nombre de vies possibles. Votre aide est indispensable », a posté le défenseur du Maroc et PSG sur X , avant que son compatriote et attaquant de l'OM n'en rajoute une couche : « Une nuit difficile après ce séisme et un réveil qui l'est encore plus, nous sommes tous très choqués par ce que nous avons vécu hier. Une énorme pensée et des douâas pour les familles et les régions les plus touchées par ce drame. Soyons unis et forts ».

«Que l’aide internationale soit exceptionnelle»