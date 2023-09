PSG - OM : Drame au Maroc, les joueurs passent à l'action

Jean de Teyssière

Une terrible tragédie a frappé les habitants du Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Un séisme de magnitude 7 dans le centre du Maroc a provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments et causé la mort de plus de 1 000 personnes ce samedi. Présents au Maroc pour y disputer deux matchs qualificatifs pour la CAN 2024, Amine Harit et Achraf Hakimi, les joueurs de l'OM et du PSG, ont participé à une collecte de sang pour tenter de sauver des vies.

Le bilan au Maroc ne cesse de s'alourdir en cette journée de samedi. Le séisme ayant causé la mort de 1037 personnes et les blessures de 1204 individus selon le dernier bilan. Dans la région de Marrakech, les appels aux dons, notamment de sang, se multiplient. Des appels qui ont été entendus par l'équipe nationale du Maroc.

Hakimi et Harit unis face à la tragédie

Sur ses réseaux sociaux, Achraf Hakimi, le défenseur du PSG, a publié le message suivant à la suite du séisme ayant frappé son pays, le Maroc : « Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. » Amine Harit, l'attaquant de l'OM, a lui aussi diffusé un message, tout en l'accompagnant d'une cagnotte : « U ne nuit difficile après ce séisme et un réveil qui l'est encore plus, nous sommes tous très choqués par ce que nous avons vécu hier. Une énorme pensée et des douâas pour les familles et les régions les plus touchées par ce drame. Soyons unis et forts »

Après le drame, un joueur du PSG lance un appel https://t.co/lLg0lh6YR6 pic.twitter.com/QCoZPG0Txq — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Les deux joueurs donnent leur sang