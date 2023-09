Après le drame, un joueur du PSG partage son émotion

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un violent séisme a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, et le bilan est très lourd. À la mi-journée, on dénombrait au moins 820 morts et des centaines de blessés après cette catastrophe naturelle. Évoluant au PSG et avec la sélection marocaine, Achraf Hakimi a publié un message sur les réseaux sociaux.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un puissant séisme d'une magnitude 7 a frappé et dévasté le centre du Maroc. Le bilan est très lourd et continue de s'aggraver au fil de la journée. On dénombre au moins 820 personnes tuées lors de cette catastrophe naturelle et des centaines de blessés, avec d'importants dégâts signalés dans plusieurs villes. Un drame qui touche logiquement Achraf Hakimi.

Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher 🙏🏽❤️🇲🇦كنعيشو أوقات صعيبة و تفكيرنا كلو معا المصابين و عائلات الضحايا. نتعاونو و نساهمو جميع… pic.twitter.com/hGEubf2MAO — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) September 9, 2023

« Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible »

L’international marocain du PSG a réagi sur Twitter en publiant un message de soutien pour ses compatriotes. « Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher », écrit Achraf Hakimi.

