Neymar rejoint Messi et Cristiano Ronaldo… et attend Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son retour en match officiel, Neymar est entré dans l’histoire dans la nuit de vendredi à samedi en inscrivant un doublé face à la Bolivie. Deux réalisations qui lui permettent de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção. Une performance le faisant entrer dans un cercle fermé, au côté notamment de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, en attendant probablement l’arrivée de Kylian Mbappé. Le 10 Sport revient sur les plus grands buteurs en sélection.

Grâce à son doublé dans la nuit de vendredi à samedi contre la Bolivie (5-1) en éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, Neymar est devenu l’unique meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne, lui qui partageait jusqu’à maintenant le record avec Pelé. Il devance désormais la légende auriverde et ses 77 réalisations reconnues par la FIFA. L’ancienne star du PSG rejoint ainsi le cercle fermé des meilleurs buteurs d’une sélection au même titre que Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo, toujours en activité.

Cristiano Ronaldo meilleur buteur de l’histoire du football de sélection, devant Leo Messi

Avec ses 79 buts en 125 apparitions sous le maillot auriverde, Neymar prend la 9e place du classement des meilleurs buteurs en sélection, à égalité avec Godfrey Chitalu 79 buts au cours de ses 91 matches joués avec la Zambie). Le nouveau joueur d’Al-Hilal est devancé de peu par Robert Lewandowski et ses 81 réalisations en 143 sélections, mais aussi Ali Mabkhout, joueur méconnu en Europe qui enchaîne les buts avec Émirats arabes unis, lui qui a trouvé le chemin des filets à 81 reprises au cours de ses 105 matches disputés. Parmi les autres joueurs encore en activité présents dans le top 10 figurent Lionel Messi, 3e avec 104 buts en 176 rencontres disputées avec l’Argentine, et Cristiano Ronaldo, qui détient le record du plus grand nombre de buts marqués dans l'histoire du football de sélection avec 123 buts en 201 réalisations. L’Indien Sunil Chhetri suit de peu avec 92 buts.

Puskas, Dahari et Daei complètent le classement

Il faut remonter à plus loin pour retrouver les autres membres de ce prestigieux top 10. Ferenc Puskas totalise 84 buts en 85 sélections avec la Hongrie, tandis que Mokhtar Dahari a inscrit 89 réalisations en 131 rencontres disputées sous le maillot de la Malaisie. Ali Daei a pour sa part une place de choix parmi les 10 meilleurs buteurs en sélection, derrière Cristiano Ronaldo mais toujours devant Lionel Messi grâce à ses 109 buts, soit 5 unités de plus.

Giroud loin derrière, Mbappé le rattrape