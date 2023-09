Neymar se fait allumer et reçoit un gros soutien

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur clivant, Neymar divise même au sein de son propre pays mais peut néanmoins toujours compter sur de nombreux soutiens. C’est notamment le cas de Fernando Diniz qui a défendu l’ancien attaquant du PSG devenu dans la nuit de vendredi à samedi le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne.

Et de 79 pour Neymar ! L’ancien numéro 10 du PSG est devenu dans la nuit de vendredi à samedi le meilleur buteur de la sélection brésilienne en inscrivant un doublé face à la Bolivie (5-1) en éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Il devance désormais Pelé et ses 77 réalisations reconnues par la FIFA. À l’issue de la rencontre, Fernando Diniz a livré un témoignage fort.



« Cherchez à savoir comment il est en dehors des projecteurs »

« Je suis heureux de ce grand match. Nous avons fait beaucoup de passes et je suis particulièrement heureux pour Neymar. Il n'a pas joué depuis longtemps. Dans le football, le joueur est le chef-d'œuvre et les grandes idoles et les héros éveillent les enfants. Neymar est l'un d'entre eux. Il est très différent et je dois le reconnaître. Je ne suis pas le premier à le dire : cherchez à savoir comment il est en dehors des projecteurs, s'il est généreux ou égoïste. Et vous verrez qu'il mérite votre respect », a salué le sélectionneur intérimaire de la Seleção , relayé par Terra .

« C’est une telle idole »