Le PSG tient un crack, il annonce du lourd

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery crève l'écran avec le PSG où Luis Enrique en fait un titulaire indiscutable. Convoqué par Thierry Henry, le jeune parisien a même été désigné capitaine de l'équipe de France Espoirs. Daniel Riolo se dit impressionné par une telle précocité et ne serait même pas étonné de voir Warren Zaïre-Emery à l'Euro l'été prochain.

Riolo s'enflamme pour Zaïre-Emery

« Il déglingue toutes les stats de précocité. Tout le monde veut le tester. Luis Enrique a fait table rase autour de lui pour qu’il soit titulaire au PSG. Thierry Henry veut voir ce qu’il a dans le bide en le mettant capitaine. Et ce gars là, ça a l’air bloqué chez les A car il y a du monde, mais à la moindre demi-blessure, je pourrais presque mettre un petit billet qu’il sera à l’Euro », s’enflamme le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de noter les axes de progression de Warren Zaïre-Emery.

«J’aimerais bien qu’il fasse une saison complète»