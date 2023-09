PSG : Riolo égratigne Mbappé

Pierrick Levallet

Sortie vainqueur de sa rencontre face à l'Irlande ce jeudi (2-0), l'équipe de France a pris une sérieuse option pour sa qualification pour l'Euro 2024. Mais la soirée ne s'est pas excellement bien passée pour tout le monde. Kylian Mbappé a notamment éprouvé quelques difficultés face aux Irlandais. Daniel Riolo n'a d'ailleurs pas manqué de pointer du doigt les erreurs de la star du PSG.

Ce jeudi grâce à sa victoire contre l’Irlande (2-0), l’équipe de France s’est donnée une belle option pour sa qualification pour l’Euro 2024. Leaders de son groupe avec cinq succès en autant de rencontres, les Bleus sont bien partis pour obtenir leur billet pour la compétition européenne.

Le PSG acte le départ de Mbappé en interne https://t.co/fE02ok9IBq pic.twitter.com/Ym5PN7fNrX — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Soirée compliquée pour Mbappé contre l'Irlande

Mais si Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé ou Antoine Griezmann ont su se montrer à leur avantage, la soirée a été plus délicate pour Kylian Mbappé. Cherchant à peser dans le jeu de l’équipe de France, la star du PSG a eu quelques difficultés au cours de la rencontre. Daniel Riolo a d’ailleurs pointé du doigt ses erreurs au cours de la partie.

«Il est en dessous de Tchouaméni, de Griezmann»