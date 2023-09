Le PSG acte le départ de Mbappé en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG et discuterait même d'une prolongation. Cependant, s'il est possible qu'un départ libre soit évité, l'avenir du crack de Bondy pourrait rapidement s'écrire loin de Paris. Et pour cause, au sein du PSG on aurait acté son départ pour 2024.

Après la fermeture du mercato, le feuilleton Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, bien qu'il ait été réintégré au sein du groupe de Luis Enrique, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain. Et au sein du PSG, on aurait conscience du danger.

PSG : Deschamps fait passer un message à Mbappé https://t.co/TfaJf8cqrX pic.twitter.com/vSuGK1rDN8 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Départ acté en 2024 ?

A tel point que selon les informations d' OK Diario , les décideurs parisiens auraient déjà pris conscience du départ de Kylian Mbappé en 2024. Soit il part libre sans prolonger, soit il étend son bail mais avec une clause pour rejoindre le Real Madrid. Dans tous les cas, l'avenir de Mbappé ne semble plus au PSG au-delà de la saison en cours.

«Mbappé est un joueur incroyable et une personne fantastique»