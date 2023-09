L’annonce de Neymar qui va faire enrager le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après six saisons au PSG, Neymar a décidé de rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite. Un transfert qui devrait rapporter environ 90M€, hors bonus, au club parisien. Et visiblement, le Brésilien semble vraiment ravi de son départ et ne craint pas les problèmes d'intégration puisqu'il rappelle qu'il n'a jamais parlé français...

C'est probablement l'un des transferts les plus retentissants de l'été. Six ans après sa signature au PSG pour 222M€, Neymar a quitté le club parisien afin de s'engager avec Al-Hilal en Arabie Saoudite. Le montant de la transaction avoisinerait les 90M€, bonus compris. Et quelques semaines avec son départ, Neymar était en conférence de presse à l'occasion du rassemblement de la sélection brésilienne. Et ses déclarations ne devraient pas plaire aux Parisiens.

«Je ne parle pas arabe mais après 5, 6 ans en France, mon français était nul»

« Je ne vais pas ressentir de difficulté d'adaptation. Je ne parle pas arabe mais après 5, 6 ans en France, mon français était nul. Ça ne sera pas différent. Je suis content de découvrir une nouvelle culture, j'ai été très bien reçu par tout un pays. Je suis content de mon choix et de ce futur qui se présente à moi », confie Neymar dans des propos rapportés par L'EQUIPE , tout en glissant un petit tacle à la Ligue 1 qui pourrait déjà être inférieure à la Saudi Pro League.

Neymar tacle également la Ligue 1