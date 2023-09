Le PSG envoie un message à Mbappé, son avenir enfin décidé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Kylian Mbappé s'est une nouvelle fois retrouvé au cœur de toutes les rumeurs de transfert. Néanmoins, bien qu'il n'ait pas prolongé son bail au PSG, l'attaquant français est bel et bien resté à Paris. Et Nasser Al-Khelaïfi ne manque pas l'occasion de s'enflammer pour son attaquant vedette.

Comme souvent, Kylian Mbappé a fait parler de lui durant l'été. Ecarté du groupe dans un premier temps, avant d'être réintégré, l'attaquant français est finalement resté au PSG, mais alors que son contrat s'achève en juin prochain, son avenir fait toujours parler. Une prolongation serait à l'étude, et Nasser Al-Khelaïfi ne manque pas d'encenser Kylian Mbappé.

PSG : Une star du Real Madrid se lâche sur Mbappé https://t.co/bqSCLToNPi pic.twitter.com/MAA6Xb7gsl — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

«Kylian Mbappé est un joueur incroyable»

« Kylian Mbappé est un joueur incroyable et une personne fantastique. Et l’équipe du PSG, sur et en dehors du terrain, n’a jamais été aussi unie, ce qu’il était, je pense, possible de constater le week-end dernier, lors du match disputé contre Lyon », lance le président du PSG dans les colonnes Record . Des propos qui vont dans le sens de ce qu'il disait déjà en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions.

«Kylian est un joueur du PSG»