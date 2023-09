Adulé à l’OM, il va rendre un grand service au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sélectionné à huit reprises avec l'Uruguay, Manuel Ugarte a de nouveau été convoqué par Marcelo Bielsa, le nouveau sélectionneur de la Celeste. D'ailleurs, le milieu de terrain du PSG, recruté pour 60M€ cet été, s'est confié sur ses discussions avec l'ancien entraîneur de l'OM. Et il semble déjà conquis.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher 60M€ pour recruter Manuel Ugarte en provenance du Sporting CP. Une somme qui a pu sembler excessive, mais le milieu de terrain uruguayen a rapidement fait taire les sceptiques. Impressionnant dans l'entrejeu, Ugarte a réalisé quatre premiers matches très prometteurs sous les ordres de Luis Enrique. Et durant cette trêve internationale, c'est Marcelo Bielsa qui pourra s'appuyer sur Manuel Ugarte. Le nouveau sélectionneur de l'Uruguay a effectivement convoqué le joueur du PSG pour affronter le Chili et l'Equateur.

«Je suis heureux et très excité»

Dans une interview accordée à ESPN Uruguay , Manuel Ugarte s'est d'ailleurs réjoui de retrouver l'Uruguay : « C'est toujours beau de venir en Uruguay et encore plus de représenter le pays, je suis heureux et très excité. Je suis très heureux de ce que je fais dans mon club et j'ai hâte de le faire pour l'Uruguay ». Et le milieu de terrain du PSG a d'ailleurs hâte de travailler avec Marcelo Bielsa et révèle qu'ils ont déjà échangé ces derniers jours.

Ugarte impatient de collaborer avec Bielsa