PSG : Le message de Barcelone sur le transfert de Dembélé

Thibault Morlain

Après 6 saisons sous le maillot du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière. Cet été, l’international français s’est engagé avec le PSG, faisant son retour en Ligue 1 par la même occasion après son départ de Rennes en 2016. Dembélé a donc quitté les Blaugrana, où il était pourtant très apprécié. Un transfert à propos duquel a réagi Alejandro Baldé.

Cet été, le PSG a multiplié les transferts, remodelant notamment son secteur offensif. Neymar et Lionel Messi sont partis et dans le même temps, Ousmane Dembélé est notamment arrivé. A la recherche d’un ailier droit, le PSG a profité de la clause libératoire de 50M€ du Français pour le débaucher au FC Barcelone, où il évoluait depuis 2017.

Il snobe le PSG et déballe tout sur son transfert https://t.co/kY1YFuvT7d pic.twitter.com/l2Gxd8WTUS — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

« Un part et un autre arrive qui va nous donner plus »

Ousmane Dembélé a donc fait le choix de quitter Barcelone où il était pourtant apprécié par Xavi et le reste du vestiaire. Défenseur blaugrana, Alejandro Baldé a confié à Sport à propos du transfert du nouveau joueur du PSG : « Dembélé était un joueur très important, qui apportait beaucoup en attaque. Un part et un autre arrive qui va nous donner plus ».

L’accord entre le Barça et Dembélé

C’est donc une histoire de 6 ans qui s’est terminée entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone. Le Français a tout de même tenu à faire un geste en partant, faisant un cadeau à 10M€. En effet, alors que le Barça aurait dû faire 50/50 avec Dembélé et son agent en ce qui concerne les 50M€ du PSG, un accord a été trouvé pour que les Blaugrana s’en sortent avec finalement 35M€.