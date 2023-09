Il lâche une révélation sur sa signature au PSG

Thibault Morlain

Dans son histoire, le PSG a accueilli plusieurs joueurs argentins. On se souvient bien évidemment d’exemples récents avec Lionel Messi ou encore Leandro Paredes. Mais si on remonte un peu dans le temps, on peut notamment retrouver le nom de Juan Pablo Sorin. C’est en 2003 que le milieu argentin rejoint le PSG en provenance du FC Barcelone dans le cadre d’un prêt. Une opération à propos de laquelle Sorin a d’ailleurs dévoilé certaines coulisses.

Neymar, Lionel Messi, Xavi Simons ou encore Mikel Arteta ont un point commun, celui d’être passé du FC Barcelone au PSG. Une liste où on retrouve également d’autres joueurs à l’instar notamment de Juan Pablo Sorin. L’Argentin fait aussi partie de ces joueurs à être arrivés à Paris en provenance de la Catalogne. Recruté par les Blaugrana au début de l’année 2003 à Cruzeiro, le milieu de terrain débarque au PSG à l’été 2003. Sorin est alors prêté pour une saison au sein du club de la capitale, où il aura disputé 26 matchs pour 2 buts.



Mercato : Le PSG passe à l’attaque pour Mbappé ! https://t.co/jdDtzejJDH pic.twitter.com/LS0s08sEWL — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

« Je savais que je devais partir et j’ai fini au PSG »

Mais comment Juan Pablo Sorin en est arrivé à rejoindre le PSG à l’été 2003 ? A l’occasion d’un entretien accordé à AS , l’Argentin a dévoilé la raison, et elle se nomme Joan Laporta. En 2003, le Barça change en effet de président et l'élection de Laporta bouleverse alors tous les plans pour Sorin : « J’avais tout réglé pour ma prolongation avec Bassat, mais pas avec Laporta. Ainsi, quand j’ai vu qu’il n’avait pas été élu président… Je savais que je devais partir et j’ai fini au PSG. Ce qui est vrai, c’est que j’ai profité d’un très bon championnat en Espagne, où je suis revenu après à Villarreal ».

« Je suis arrivé dans un Barça assez chaotique »