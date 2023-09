Clash en interne à cause de l’entraîneur de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cet été, Marcelino est arrivé à Marseille pour remplacer Igor Tudor sur le banc de l'OM. Un choix qui ne ferait pas l'unanimité en interne. Bras droit de Pablo Longoria, Javier Ribalta n'aurait pas eu son mot à dire dans ce dossier. Et ce dernier le ferait savoir à des supporters marseillais en privé.

Bras droit de Pablo Longoria, Javier Ribalta avait salué l'arrivée aux commandes de Marcelino. « L’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière » avait confié le directeur du football de l'OM. Mais en privé, l'Espagnol aurait fait savoir à quelques supporters qu'il n'était pour rien dans ce choix. Cette décision aurait été prise unilatéralement par Pablo Longoria, son compère.

Ribalta contre l'arrivée de Marcelino ?

Lors d'un live Twitch, Thibaud Vézirian est revenu sur cette rumeur. « Javier Ribalta aurait dit à certains en privé que Marcelino n’était pas son choix. C’est assez maladroit de faire ça. Mais pas si étonnant. C’est Longoria le référent du mercato, c’est ce que tous les agents disent. Quand ils veulent une réponse, c’est auprès de Longoria, jamais ils ne parlent de Ribalta » a confié le journaliste, avant de mettre les choses au clair sur ce dossier.

Vézirian met les choses au clair