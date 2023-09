Le nouveau crack de l’OM raconte son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 21 ans, Bamo Meïté a été prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison par Lorient. Présenté à la presse ce lundi, le jeune défenseur a également accordé sa première interview au média du club. L'occasion pour lui de revenir sur son transfert et d'évoquer ses ambitions avec l'OM.

Pablo Longoria a travaillé jusqu'à la fin du mercato pour renforcer l'équipe de Marcelino. Dans les ultimes instants dumois d'août, le président de l'OM est parvenu à obtenir le prêt de Bamo Meïté. Un joueur au profil atypique puisqu'il n'a jamais rejoint de centre de formation. « J’ai un parcours atypique mais j’ai toujours pour être là aujourd’hui. C’est le travail et la rigueur qui m’ont amené là et il faut continuer » a confié le joueur, qui appartient toujours à Lorient.

« Je suis content d’être dans ce club »

Mais Bamo Meïté ne fait pas de complexe d'infériorité. Le joueur de 21 ans compte bien se montrer à l'OM et s'imposer au sein d'un secteur défensif bien fourni. « Je suis content d’être dans ce club, c’est un plaisir pour moi de rejoindre un club. Il y a beaucoup d’Ivoiriens qui ont porté ce maillot, ça donne envie. J’espère autant de réussite et je vais travailler pour. Mon objectif est d’apprendre. J’arrive dans un gros vestiaire donc il faut travailler » a confié Meïté lors d'un entretien accordé au média du club.

Meïté envoie un message aux supporters