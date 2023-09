OM : Une piste chaude de l’été dans le viseur de l’OL ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Laurent Blanc ne tient plus qu'à un fil. Battu par le PSG dimanche dernier (1-4), le technicien est sur un siège éjectable. L'OL a commencé à se pencher sur sa succession et aurait coché le nom de Marcelo Gallardo, proche de l'OM cet été. D'autres noms sont sur la liste de John Textor et des dirigeants lyonnais.

Laurent Blanc ne se fait pas d'illusion. Après une nouvelle défaite face au PSG, le coach de l'OL se sait en danger. « Après ce match, c'est sûr que je ne suis pas dans une meilleure situation qu'avant » a-t-il déclaré. Et en effet, les dirigeants lyonnais penseraient à mettre fin au parcours de Blanc.

L’OM balance sur un projet à un milliard d’euros https://t.co/3AXHNfeTJZ pic.twitter.com/Atv6J3bRAJ — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Gallardo dans le viseur de l'OM

Le quotidien sportif cite quelques noms susceptibles de le remplacer sur le banc de l'OL. Sur la short-list de John Textor, on trouve le nom de Marcelo Gallardo, tout proche de l'OM cet été comme l'avait annoncé le 10Sport.com. Mais selon les premiers échos, le technicien argentin devrait refuser le poste.

Il n'est pas le seul dans le viseur de Textor

D'autres profils intéresseraient John Textor, notamment celui de Bruno Lage, qui a soumis sa démission à Botafogo. L'OL pourrait aussi opter pour un technicien francophone comme Will Still (Reims) ou encore Thiago Motta (Bologne).