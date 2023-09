Il annonce la date du transfert de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il est finalement resté au PSG, l'avenir de Kylian Mbappé fait toujours parler. Et pour cause, l'attaquant français voit son contrat s'achever en juin prochain et la question d'une prolongation ou d'un départ libre continue de se poser. Et du côté du Real Madrid, le choix semble d'ailleurs acté.

Cet été, le PSG s'est retrouvé au cœur des discussions pour la situation de Kylian Mbappé. Et pour cause, l'attaquant français a décidé de ne pas activer l'option dans son contrat pour une prolongation d'un an et a donc été écarté par le club de la capitale. De retour depuis la mi-août, Kylian Mbappé est toutefois toujours dans le flou pour son avenir.

PSG : La demande improbable de Mbappé sur le mercato https://t.co/MTwI0gQSLW pic.twitter.com/69jU2Hw6qe — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

«A Madrid, il est acquis qu'il viendra l'année prochaine»

Les deux options sont claires, soit il prolonge, soit il partira libre dans un an. Et selon les informations d'Eduardo Inda, du côté du Real Madrid, on a une idée précise sur l'issue de ce dossier. « A Madrid, il est acquis qu'il viendra l'année prochaine », lance le directeur d'OK Diario sur le plateau du Chiringuito .

Le Real Madrid prépare l'arrivée de Mbappé pour 2024