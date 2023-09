Le boss du PSG derrière deux gros coups sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas menti. En juin 2022, le président du PSG évoquait au Parisien sa volonté de lancer une nouvelle ère au Paris Saint-Germain en mettant un terme au bling-bling et aux paillettes. Le résultat commence à se faire percevoir un an plus tard et le patron du club aurait personnellement bouclé deux transferts.

La fin du bling-bling. Un peu plus d’un an après sa déclaration choc sur le nouveau chapitre du projet QSI qui allait s’ouvrir au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi n’a pas fui à ses responsabilités. Les gros salaires, hormis celui de Kylian Mbappé, ont été poussés vers la sortie l’intention d’Al-Khelaïfi de « franciser » l’effectif s’est concrétisée avec les transferts d’Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

Al-Khelaïfi se serait personnellement chargé des dossiers Dembélé et Kolo Muani

Journaliste pour Le Parisien , Laurent Perrin a confié dans une session de questions réponses avec les internautes du média que Nasser Al-Khelaïfi était à l’origine des arrivées d’Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. « Même s'il faut souvent attendre un an avant de juger sérieusement un mercato, on est tous d'accord pour dire que Campos et Nasser (qui s'est personnellement occupé de Dembélé et Kolo Muani) ont fait du très bon travail. Leurs relations étaient très tendues au début de l'été, à cause de l'affaire Mbappé que l'un et l'autre avaient très mal gérée ».

Le PSG boucle un transfert à 90M€, Deschamps jubile https://t.co/VHiaIf2cA8 pic.twitter.com/Ta5EzsnWJw — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«Le PSG a juste raté Thuram mais a conclu Kolo Muani»