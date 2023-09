OM : Le verdict est enfin tombé pour un transfert

Thomas Bourseau

Azzedine Ounahi a eu un mercato particulièrement mouvementé et surtout dans la dernière ligne droite du marché. En effet, au milieu de l’Arabie saoudite, de la Premier League ou encore de la Turquie, l’international marocain a beaucoup fait parler de lui. Et alors que Galatasaray serait sur les rangs, le feuilleton est semble-t-il terminé.

Arrivé à l’hiver dernier, Azzedine Ounahi aurait pu plier bagage dès cet été. C’est du moins l’impression que la fin du mercato du Marocain a laissé. Selon L’Equipe , son clan aurait été réticent à l’idée de signer en Arabie saoudite malgré une discussion positive entre Ounahi et Yassine Bounou.

Ounahi a agité le mercato

En outre, le quotidien sportif a fait part d’intérêts du Napoli et de la Lazio, deux options qui répondaient aux critères de l’entourage d’Azzedine Ounahi peu emballé par les clubs moins huppés de Premier League comme Burnley et Brentford, qui auraient tous deux été sur les rangs. Et alors que le marché des transferts fermera ses portes le 15 septembre en Turquie, Galatasaray tenterait un coup.

Pas de départ à Galatasaray, le clan Ounahi aurait annoncé la couleur