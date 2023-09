L'OM recale une star, une accusation tombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a décidé de laisser filer Alexis Sanchez dont le contrat arrivait à échéance le 30 juin dernier. Pablo Longoria justifiait d'ailleurs récemment son choix en expliquant avoir songé à conserver le Chilien jusqu'au bout. Une version que dément Daniel Riolo, expliquant que le cas Alexis Sanchez était réglé depuis bien longtemps déjà.

En fin de contrat à l'issue de la saison dernière, Alexis Sanchez a vu son contrat prendre fin. Et malgré sa volonté de rester à l'OM, il n'a pas prolongé à Marseille. Pablo Longoria faisait d'ailleurs des révélations ces derniers jours à ce sujet.

Nouvelle recrue à l’OM, il fait passer un message https://t.co/jGiGXwdZLE pic.twitter.com/KvtnuZozQ6 — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Longorio assure que l'OM a tout fait pour Sanchez

« Il faut chercher la plus grande complémentarité entre les joueurs du secteur offensif. Une fois cette analyse faite, on a voulu faire notre secteur offensif avec Aubameyang, Vitinha, Correa, Ndiaye. On a dû prendre des décisions qui ne sont pas faciles. C‘est vrai qu’on a analysé la position d’Alexis, mais on a pensé prendre la meilleure décision pour le collectif. (…) Jusqu’au dernier temps, il y avait l’idée de voir s’il pouvait être complémentaire. On a abandonné la piste Alexis, durant les dernières semaines. C’était toujours un sujet, parce qu’il y a toujours la tentation avec un joueur de ce niveau », révélait le président de l'OM en conférence de presse. Une version à laquelle Daniel Riolo a du mal à croire.

Riolo n'y croit pas