L’OM passe à côté d’un transfert de dernière minute

Benjamin Labrousse

À l’orée de la fin du mercato estival, le journal l’Équipe lâchait une bombe en révélant qu’Azzedine Ounahi souhaitait quitter l’OM en raison de son manque de temps de jeu. Si le président Pablo Longoria ainsi que l’entraîneur Marcelino se sont exprimés à propos du joueur de 23 ans, l’Inter Milan aurait pu tenter une approche en fin de mercato, mais s’est finalement ravisé.

Il y a quelques jours, l’entraîneur de l’OM s’exprimait sur le cas d’Azzedine Ounahi, laissé sur le banc depuis plusieurs matchs. « C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. À trois milieux, il peut être relayeur. À deux, on peut le voir dans l'axe. Mais je pense qu'on le verra peu de fois. Il peut aussi jouer à gauche et à droite sur les ailes. Il doit apporter plus. J'essaie d'être juste. Si je choisis un autre joueur, c'est qu'il nous apporte plus qu'Ounahi pour le moment » , déclarait ainsi Marcelino.

«Il n'y a aucun sujet sur Ounahi, il va continuer avec nous»

Alors que l’Equipe révélait qu’Azzedine Ounahi souhaitait quitter le club marseillais en fin de mercato en raison de son manque de temps de jeu, Pablo Longoria affirmait que le Marocain allait rester à l’OM. « C'est le coach qui prend ses décisions sur le terrain, mais il n'y a aucun sujet sur Ounahi, il va continuer avec nous. C'est au joueur d'être compétitif aux entraînements et de gagner sa place » . Le président marseillais disait vrai, Ounahi est bien resté à Marseille.

L’Inter Milan n’a pas pu passer à l’offensive pour Ounahi