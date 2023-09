Mbappé - PSG : Improbable, il envoie Neymar à l'OM et Messi à l'OL

Amadou Diawara

Lors des deux dernières saisons, le PSG pouvait se vanter d'avoir un trio offensif composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et de Neymar. Alors que l'Argentin et le Brésilien ont quitté le club parisien pour partir à l'étranger, Michel Platini a avoué qu'il aurait préféré voir le premier à l'OL et le second à l'OM.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé et Neymar se sont engagés en faveur du PSG. Quatre années plus tard, Lionel Messi a signé librement et gratuitement à Paris, et ce, alors que son contrat avec le FC Barcelone s'était terminé le 30 juin 2021. Lors du dernier mercato, Neymar et la Pulga ont tous les deux plié bagages et quitté le PSG. D'une part, la star brésilienne a rejoint Al Hilal (Arabie Saoudite) pour une somme proche de 90M€, hors bonus. D'autre part, Leo Messi a migré vers la MLS du côté de l'Inter Miami pour 0€.

«J'aurais bien aimé que Neymar joue à Marseille...»

Alors que Neymar et Lionel Messi ne défendent plus les couleurs du PSG, Michel Platini a avoué qu'il aurait voulu voir Neymar à l'OM et Lionel Messi à l'OL, et ce, pour assister à une bataille royale avec le Parisien Kylian Mbappé en Ligue 1. « Qui est mon joueur préféré actuellement ? Je dois m'abstenir de donner mon point de vue sur les joueurs que j'aime bien depuis de très nombreuses années, parce que j'ai été insulté par les autres joueurs et leurs supporters. Donc, j'aime tout le monde. Je pratique la langue de bois et fais de la politique, parce que sinon, ça va me retomber dessus (rires) » , a confié la légende française, avant d'être relancé.

«... Mbappé à Paris et Messi à Lyon»