PSG : Il a imité Mbappé, ça lui a couté très cher

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé de prolonger, et ce, pour pouvoir partir librement et gratuitement dans un an. Alors qu'il évoluait à l'ASNL, Michel Platini en a fait de même à deux ans de la fin de son bail, et il a été sanctionné financièrement par son club.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, à la fin du dernier exercice, le numéro 7 parisien a fait savoir à sa direction qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025.

Michel Platini a fait comme Kylian Mbappé

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a laissé entendre qu'il voulait prendre le large librement et gratuitement dans un an. Un choix que Michel Platini a également fait en 1976 lorsqu'il évoluait à Nancy. Et alors que Kylian Mbappé a été mis à l'écart pendant plusieurs semaines par la direction du PSG, la légende française, elle, a vu son salaire être divisé par deux.

«On a divisé mon salaire par deux»