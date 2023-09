PSG - Verratti : Un homme a tout changé pour son transfert

Alexis Brunet

Marco Verratti n'a pas encore quitté le PSG, pourtant il peut encore le faire. L'Italien a des courtisans en Arabie saoudite, ainsi qu'au Qatar, deux pays où le mercato est toujours ouvert. Le milieu de terrain serait d'ailleurs très proche de rejoindre le club qatari d'Al-Arabi. Un homme pousse en tout cas pour le que le transfert se concrétise, il s'agit d'Antero Henrique.

Le PSG a décidé de changer beaucoup de choses cet été. Le club de la capitale a par exemple choisi de se séparer de plusieurs stars en attaque. Lionel Messi s'en est allé, tout comme Neymar, qui a quitté Paris après sept ans chez le champion de France. Au rayon des cadres, Sergio Ramos n'est lui aussi plus au PSG. Un autre Parisien emblématique pourrait être tenté de faire ses valises dans les prochains jours.

Marco Verratti est sur le départ

Onze ans après son arrivée à Paris, Marco Verratti pourrait quitter le PSG. Le milieu de terrain n'a pas été appelé dans le groupe de Luis Enrique lors des quatre premières journées de Ligue 1. L'Espagnol aurait d'ailleurs expliqué à l'Italien qu'il ne comptait pas sur lui cette saison, et donc qu'un départ pourrait être une solution. Le mercato n'est pas terminé en Arabie saoudite et au Qatar, deux pays qui pourraient être des destinations probables pour l'ancien de Pescara.

Antero Henrique a pris les choses en main pour Verratti