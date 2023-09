Verratti : Un transfert imminent à 50M€ ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival a certes fermé ses portes dans les grands championnats européens le 1er septembre, néanmoins, le marché au Qatar ne verra le rideau tomber que le 18 septembre prochain. Bonne nouvelle pour le PSG qui semblerait être en passe de boucler la vente de Marco Verratti pour une somme avoisinant les 50M€ avec Al-Arabi.

Marco Verratti n’entre plus dans les plans du PSG. Et cela, Luis Campos et Luis Enrique s’en sont assurés au retour du stage de pré-saison en Asie. Au même titre que Neymar et Hugo Ekitike entre autres, le conseiller football et l’entraîneur du PSG ont poussés Verratti vers la sortie. Néanmoins, le mercato estival a fermé ses portes vendredi à 23h59 en Europe, mais pas au Qatar.

Marco Verratti avec Abdou Diallo à Al-Arabi au Qatar ?

Sur le plateau de L’Équipe de Greg vendredi, le journaliste Loïc Tanzi a confié que Marco Verratti devrait prendre la direction du championnat qatari contre une somme un tantinet inférieure à 50M€. Selon le journaliste Abdellah Boulma, Marco Verratti devrait rejoindre Abdou Diallo à Al-Arabi, bien que le transfert ne semble pas être sur le point d’être bouclé à l’instant T.

«Je reste sur ma position de ne pas divulguer les conversations privées»