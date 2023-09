Il a demandé son transfert, le boss de l’OM a dit non

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a une fois encore opérer bien des changements au sein de l’effectif de l’équipe première. Recruté l’hiver dernier, Azzedine Ounahi aurait réclamé un bon de sortie à ses dirigeants afin de se relancer ailleurs, de par son temps de jeu réduit. Néanmoins, le président Pablo Longoria n’a pas satisfait sa demande.

Azzedine Ounahi a été annoncé sur le départ pendant une bonne partie du mois d’août. Depuis son coup de canon face à Reims lors de la première journée de championnat (2-1), Azzedine Ounahi n’a plus joué la moindre minute en Ligue 1 en restant sur le banc face à Metz (2-2), à Brest (1-0) et à Nantes (1-1). De quoi permettre à certaines équipes de se pencher sur le cas Ounahi.

Azzedine Ounahi a refusé l’Arabie saoudite, mais était emballé par l’Europe

Ce fut notamment le cas d’Al-Hilal après l’échec Marco Verratti. Néanmoins, comme L’Équipe le révélait après une prise d’informations auprès de proches d’Azzedine Ounahi, la Saudi Pro League n’intéressait pas le milieu de terrain de l’OM. Cependant, un challenge intéressant en Europe était une option qui lui plaisait particulièrement pour la suite de sa carrière.

Ounahi voulait partir et l’a fait savoir à la direction, l’OM a dit non

Comme révélé cette semaine par The Athletic notamment et The Daily Mail , Brentford se serait penché sur le dossier Azzedine Ounahi et cette intérêt ne serait pas sorti de nulle part. La Minute OM a confié ces dernières heures que l’international marocain aurait réclamé un bon de sortie aux dirigeants de l’OM il y a quinze jours de cela.

«Pas d'intention de faire un mouvement pour Azzedine»