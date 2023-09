Transferts - OM : Il annonce la fin de son calvaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en difficulté après son arrivée à l'OM pour la somme record de 32M€ lors du dernier mercato hivernal, Vitinha retrouve des couleurs depuis la reprise et enchaine les prestations convaincantes avec le club phocéen. Le buteur portugais s'est confié à ce sujet après le match de Nantes, vendredi soir.

L'hiver dernier, l'OM n'avait pas hésité à battre son record historique sur le marché des transferts en déboursant pas moins de 32M€ pour attirer Vitinha (23 ans) en provenance de Braga. Mais les attentes placées sur ce transfert ont longtemps pesé bien trop lourd pour le buteur portugais, qui a connu six premiers mois très compliqués avec l'OM avant de revenir en grande forme en ce début de saison, où il comptabilise déjà 2 buts en 4 matchs de Ligue 1.

OM : Guendouzi fait ses adieux après son transfert https://t.co/5IW3Q1zDTv pic.twitter.com/FcclTFN3wQ — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

« Les choses vont mieux pour moi »

Interrogé en zone mixte vendredi soir après le match nul entre l'OM et le FC Nantes (1-1), Vitinha s'est confié sur ce retour en forme : « Pour ma part, je suis satisfait. Les choses vont mieux qu'au cours de la saison dernière, qui a été compliquée. J'ai travaillé dur hier, tout comme je le fais aujourd'hui. Je vais continuer dans cette voie, m'entraîner sans relâche, et cela me satisfait grandement », indique le buteur portugais.

Vitinha annonce la couleur