Le PSG boucle son mercato, il annonce du lourd pour Mbappé et Dembélé

Axel Cornic

Après avoir totalement révolutionné son attaque avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le Paris Saint-Germain a offert un dernier renfort à Luis Enrique en toute fin de mercato. Après des semaines de spéculations, Randal Kolo Muani a finalement posé ses valises dans la Capitale et pourrait bien former une attaque parisienne 100% équipe de France avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

C’était un objectif annoncé dès la fin de saison dernière. Finalement, il a fallu attendre la toute fin de l’été pour voir Randal Kolo Muani débarquer au PSG et devenir la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club. Son transfert s’est en effet bouclé autour des 90 ou 95M€, avec une part fixe de 75M€ à laquelle viennent s’ajouter plusieurs bonus.

Kolo Muani, le dernier coup du PSG

Kolo Muani peut être un véritable atout pour Luis Enrique, puisqu’il peut évoluer sur tout le front de l’attaque. Vu les présences de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé il toutefois probable qu’il se joue le poste de numéro 9 avec Gonçalo Ramos, lui aussi arrivé lors de ce mercato estival dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat à 80M€.

« Avec Kylian et Ousmane à ses côtés, il va avoir des armes parfaites pour le servir et marquer encore plus de buts »