il signe au PSG à la dernière minute, le boss se lâche

Amadou Diawara

Dans les derniers instants du mercato estival, le PSG a finalisé le transfert de Randal Kolo Muani. Alors que l'international français est enfin un nouveau joueur parisien, Nasser Al-Khelaïfi - le président du club rouge et bleu - s'est totalement enflammé, et ce, au moment de l'officialisation de cet ultime transfert.

Le PSG s'est fait peur, mais Randal Kolo Muani a enfin signé. Dans les ultimes instants du mercato estival, le club de la capitale a réussi à s'offrir les services de l'attaquant français de 24 ans.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Randal Kolo Muani. L’attaquant français, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 ans avec le Club. ✍️❤️💙 #WelcomeKoloMuani — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2023

Randal Kolo Muani a enfin signé au PSG

Comme annoncé par le PSG, Randal Kolo Muani a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028, et il portera le numéro 23 sous les couleurs rouge et bleu. Dès l'officialisation du transfert de son nouvel attaquant, Nasser Al-Khelaïfi - le président du PSG - a jubilé.

«Randal est un joueur formidable»