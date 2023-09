Le PSG recalé sur le mercato ? Il craque en direct

Thomas Bourseau

Le PSG semblait pourtant bien parti pour essuyer un énorme revers en cette fin de mercato dans le cadre du transfert de Randal Kolo Muani. Malgré un accord avec l’Eintracht Francfort sur le montant du transfert, le Paris Saint-Germain risquait de se rater à cause de l’absence d’un remplaçant au sein du club allemand. Jérôme Rothen estimait même que Kolo Muani était « pris en otage », mais un accord inespéré semblerait avoir été convenu.

Randal Kolo Muani a fait le forcing ces derniers jours afin d’arborer la tunique du PSG. En effet, l’international français a clairement communiqué sa volonté de jouer à Paris en déclarant à Sky Deutschland qu’il comptait rejoindre le Paris Saint-Germain et qu’il en avait informé ses dirigeants. Néanmoins, l’Eintracht Francfort a communiqué mercredi que le club ne cédera pas à la pression de son attaquant.

L’Eintracht Francfort n’a pas de remplaçant, Kolo Muani bloqué ? Le PSG a inversé la tendance !

Il fallait que le PSG réhausse son offre et cela a été effectué ce vendredi matin avec un accord trouvé pour un transfert à 75M€ avec 15M€ de bonus. Ce terrain d’entente a été convenu 48 heures après la grève de Randal Kolo Muani mercredi à l’entraînement afin de pousser les parties à accélérer le pas pour le transfert. Et maintenant ? Francfort n’a pas trouvé de remplaçant et refuse donc pour le moment de libérer Randal Kolo Muani. Le pessimisme règnerait à Paris selon le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins. Mais ça, ce fut avant qu'un deal finisse par être convenu entre le PSG et l'Eintracht Francfort en ce début de soirée. Le même Fabrice Hawkins a affirmé ces dernières minutes qu'un accord avait enfin été trouvé pour le transfert et que le joueur passait actuellement sa visite médicale.

«On prend le joueur en otage»