Mercato - PSG : Un transfert a capoté, voilà pourquoi

Thomas Bourseau

Edouard Michut a figuré tout le long de l’été dans le loft des indésirables de Luis Campos. Le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait apprécié se séparer du titi parisien qui semblait proche d’un départ, avant que l’opération ne tombe à l’eau. Michut en serait en partie responsable.

Formé au PSG, Edouard Michut n’y a jamais vraiment eu sa chance dans l’équipe première du club de la capitale. Au point où le milieu de terrain de 20 ans a pris la direction de Sunderland l’été dernier afin d’avoir du temps de jeu et de retrouver le PSG avec de l’expérience supplémentaire.

Edouard Michut a recalé trois clubs pour le PSG

De retour cet été de son prêt chez les Black Cats , Edouard Michut a été annoncé sur le départ pendant la totalité du mercato. Un retour à Sunderland semblait d’actualité pour Michut. Néanmoins, il n’en a rien été. Vendredi soir, Le Parisien confiait que le club anglais n’a pas été l’unique équipe à se prendre un stop de la part du milieu de terrain du PSG.

Michut décide de rester… pour l’instant !