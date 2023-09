L’OM s’en débarrasse, il se lâche sur son départ

Thibault Morlain

Plusieurs joueurs ont quitté l’OM durant ce mercato estival. C’est notamment le cas de Ruslan Malinovskyi. Arrivé pourtant en janvier dernier au sein du club phocéen, l’Ukrainien s’est retrouvé poussé vers la sortie. Il a alors fait son retour en Italie, débarquant au Genoa dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Un mouvement sur lequel s’est confié Malinovskyi.

L’aventure olympienne aura été courte pour Ruslan Malinovskyi. Annoncé comme la priorité de l’OM pendant de longs mois, l’Ukrainien a fini par être recruté l’hiver dernier. Mais voilà que le changement d’entraîneur a été fatal au milieu offensif. Pas forcément dans les plans de Marcelino, Malinovskyi a donc été invité à quitter l’OM. Le voilà aujourd’hui au Genoa.

« Marcelino a décidé de m’écarter »

Se confiant pour La Repubblica , Ruslan Malinovskyi a livré sa version concernant son départ de l’OM durant ce mercato estival. L’actuel joueur du Genoa a alors expliqué : « J’ai joué six mois avec Tudor qui comptait beaucoup sur moi. Je n’ai pas marqué beaucoup mais j’ai fait ce qui m’était demandé. Puis l’entraîneur a changé et des nouveaux joueurs sont arrivés. Marcelino a décidé de m’écarter et mon agent a travaillé pour que je parte ».

Un futur transfert à 10M€ ?

Ruslan Malinovskyi passera donc la saison du côté du Genoa. Et le joueur prêté par l’OM pourrait d’ailleurs y rester sur la durée. En effet, une option d’achat a été négociée entre les deux clubs. Il faudra alors débourser environ 10M€ si le Genoa veut conserver Malinovskyi.