L’entraîneur de l’OM n’était qu’un plan C, il dit tout

Ancien coach de l’Athletic Bilbao et du FC Valence, Marcelino a posé ses valises à Marseille. Mais le technicien espagnol n’était pas la priorité de Pablo Longoria qui a, néanmoins, loué les qualités de son compatriote. Le président de l’OM avait tout d’abord pensé à Marcelo Gallardo, puis Paulo Fonseca.

Le successeur d’Igor Tudor, c’est lui ! Ancien entraîneur du FC Valence ou encore de l’Athlétic Bilbao, Marcelino a donné son accord à Pablo Longoria pour signer avec l’OM. Le président du club marseillais n’avait pas tari d’éloges à l’égard du technicien. Pourtant, Longoria avait pensé à d’autres profils, notamment celui de Marcello Gallardo. Comme annoncé par le 10Sport.com, les négociations étaient très avancées, mais ont finalement échoué.

Gallardo a snobé l'OM

Daniel Riolo avait dévoilé la raison de cet échec. « Pourquoi Gallardo refuse l’OM ? C’est très étonnant, c’était le choix numéro 1, sauf qu’à un moment, il s’est dit ‘non, mais attendez, je viens pour un an et dans un an vous aller chambouler l’équipe, mais si moi j’ai envie de travailler ? La lisibilité du projet est devenue floue et c’est pour cela qu’il a passé des jours à donner sa réponse. Lui s’est dit ‘non, mais attend, je ne viens pas en Europe pour faire du trading !' C’est un vrai problème sur la politique de l’OM » avait-il déclaré.

Le LOSC a retenu Fonseca