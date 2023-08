L’OM a tenté une star, c’est raté

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à l’OM la saison dernière, Alexis Sanchez n’a pas prolongé son contrat malgré les multiples tentatives de Pablo Longoria. Alors que la saison vient de débuter, Alexis Sanchez est toujours à la recherche d’un défi. L’international chilien aurait des touches en Italie, mais aussi en Turquie. La piste OM s’est envolée.

Arrivé en grande pompe durant l’été 2022, Alexis Sanchez a joué un grand rôle dans la troisième place de l’OM. Mais l’international chilien ne profitera pas de la récompense obtenue, à savoir une place en Ligue Europa après la défaite face au Panathinaïkos.

C’est confirmé, un transfert surprise prend forme à l’OM https://t.co/oIl1WwVvhR pic.twitter.com/2cJ4II1kiq — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Longoria avait entamé des discussions

Pourtant, Pablo Longoria avait fait tout son possible pour le convaincre de signer un nouveau contrat à l’OM. « Il y a des conversations entre les deux parties » avait confié le président marseillais. Mais le clan Sanchez ne s’est pas montré très bavard avec le responsable espagnol.

L'OM n'a plus besoin de lui