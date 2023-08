Mbappé : Clash au PSG, Riolo désigne le coupable

La rédaction

Ces dernières semaines, les tensions ont été présentes entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG voulait couper court et mettre fin au parcours de l’international français au PSG. Finalement, les deux parties sont parvenues à trouver un accord. Mais pour Daniel Riolo, le président du club parisien a une grande part de responsabilité sur ce qu’il s’est passé cet été.

Le clash entre Kylian Mbappé et le PSG a été le sujet numéro un en interne durant des semaines. Certains joueurs ont été perturbé par la mise à l’écart du joueur et les rumeurs sur son avenir incertain dans la capitale. Luis Enrique lui même avait réclamé qu’une décision soit prise assez rapidement. Au milieu de ce feuilleton, Daniel Riolo n’avait pas hésité à épingler Nasser Al-Khelaïfi sur les réseaux sociaux.

Riolo se paye Al-Khelaïfi

« Donc en un été et grâce à une communication rodée et relayée par les laquais, on va nous faire croire que la gestion QSI du PSG est bonne… quel spectacle pitoyable. C’est de la faute de (Kylian) Mbappé, (Luis) Campos, avant de Leo (Messi), (Thomas) Tuchel.. Antero (Henrique)… toujours un autre mais jamais Nasser Al-Khelaïfi » avait lâché le chroniqueur de l’ After Foot sur RMC.

