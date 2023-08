PSG : «Mbappé déteste le Real Madrid», il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Mais il n'est pas sûr que le joueur français de 24 ans soit reçu avec les honneurs qu'il mérite. Les feuilletons successifs commencent à agacer certains supporters, dont des journalistes proches de la formation merengue.

Ce n'est pas la première fois que Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid. Mais le voir repousser son arrivée au Real Madrid est devenu une habitude. Encore une fois, le joueur de 24 ans a pris la décision de rester au PSG cette année et aller au bout de son contrat. Alors que son bail expire en juin prochain, Mbappé pourrait refaire parler de lui dans les prochains mois. Mais ce feuilleton commence à lasser certains journalistes comme Aitor Bris.

« Mbappé fait mal au Real Madrid »

« Il y a la question de l'ego. Pourquoi a-t-il étiré la gomme pendant ces deux mois alors qu'il aurait pu tout régler avant ? Mbappé déteste le Real Madrid et l'utilise pour son propre ego. Il fait mal au Real Madrid. Je l'ai dit durant plusieurs mois et je le maintiens: Je n'aime pas et je n'ai pas aimé Mbappé » a déclaré le journaliste espagnol lors d'un live Twitch organisé par Bernabeu Digital.

Mbappé se fait charger en Espagne