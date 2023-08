Mercato : Le club de Benzema s’attaque à un chouchou de Deschamps !

Thomas Bourseau

Champion du monde avec les Bleus en 2018, Antoine Griezmann brille à l’Atletico de Madrid depuis quelques mois, mais ne se refuse publiquement rien au niveau d’un nouveau challenge loin de l’Espagne et éventuellement en Arabie saoudite. Et il semblerait qu’Al-Ittihad, club de Karim Benzema, aurait des vues sur Griezmann.

Antoine Griezmann n’a jamais quitté le football européen depuis le début de sa carrière. Néanmoins, avec le développement du football saoudien qui va à vitesse grand V, Griezmann n’écarte pas la possibilité d’un départ en Saudi Pro League. « Si cela m'arrivait, je devrais en parler avec ma famille et mes enfants... Ce sont des chiffres très élevés, ils peuvent vous donner de la sécurité… ». Voici le message clair qu’Antoine Griezmann confiait à ESPN cette semaine au sujet d’un éventuel départ en Arabie saoudite comme Karim Benzema, N’Golo Kanté et plus récemment Neymar.

Griezmann ouvre la porte à l’Arabie saoudite… et à la MLS !

À 31 ans, Griezmann pourrait se laisser tenter de signer un dernier contrat en or massif en Arabie saoudite avant de raccrocher ou de vivre son rêve américain en Major League Soccer une nouvelle fois reconnu au micro d ’ESPN . « Je l'ai toujours dit. Mon objectif est de finir là-bas, avec tout ce que j'aime dans le sport américain, en jouant en MLS et en m'amusant, en étant capable de gagner des choses et d'être à mon meilleur niveau. Je veux d'abord entrer dans l'histoire ici et gagner des trophées à l'Atleti. Après, on verra… ».

Après Benzema et Kanté, Al-Ittihad prêt à tenter un coup avec Griezmann ?