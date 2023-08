PSG : Messi a tout plaqué, Griezmann veut l’imiter

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann a suivi avec attention les débuts très médiatisés de Lionel Messi à l’Inter Miami après son départ du PSG. Amoureux des États-Unis et de la culture nord-américaine, Griezmann s’est dit heureux à l’Atletico de Madrid, mais a bien l’intention de vivre lui aussi le rêve américain à terme. En parallèle, le Français n’écarte absolument pas la lucrative option saoudienne.

Après deux saisons difficiles de par son propre aveu au PSG lors desquelles il avouait en juin dernier ne pas avoir été heureux pour Mundo Deportivo, Lionel Messi s’en est allé vivre le rêve américain en Major League Soccer à l’Inter Miami. Avec ses 9 buts en 6 matchs, Messi a déjà mis la MLS à ses pieds et Antoine Griezmann n’en a pas raté une miette comme il l’a confié à ESPN . « Oui, je suis Messi. Leo est le meilleur de l'histoire. Il remplit les stades, il marque beaucoup de buts et il gagne des matches. Il est incroyable et je pense que c'est la meilleure chose que la MLS ait faite en faisant venir Leo, en termes de marketing et de football ».

«La MLS ? Mon objectif est de finir là-bas»

L’ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone n’a d’ailleurs pas caché son souhait d’imiter Lionel Messi. L’Argentin a quitté le PSG pour la MLS, Antoine Griezmann aimerait bien à terme s’en aller aussi de l’Europe pour le continent américain. « Je l'ai toujours dit. Mon objectif est de finir là-bas, avec tout ce que j'aime dans le sport américain, en jouant en MLS et en m'amusant, en étant capable de gagner des choses et d'être à mon meilleur niveau. Je veux d'abord entrer dans l'histoire ici et gagner des trophées à l'Atleti. Après, on verra... Je pense que l'arrivée de Leo [Messi], 'Busi' [Sergio Busquets] et Jordi [Alba] est une bonne chose pour le championnat. Cela et le recrutement de jeunes joueurs, surtout en Amérique du Sud, c'est la meilleure chose que le championnat puisse faire ».

Neymar quitte le PSG, une folie à 600M€ annoncée https://t.co/Jf0FCF4tTR pic.twitter.com/Nty9hlAWvI — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

L’Arabie saoudite ? «Ce sont des chiffres très élevés, ils peuvent vous donner de la sécurité...»