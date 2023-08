Il annonce un rebondissement pour Mbappé au PSG !

Baptiste Berkowicz

Alors que Kylian Mbappé a réintégré le groupe du PSG de Luis Enrique, la superstar française possède toujours un contrat expirant à l'été 2024. Les dirigeants du PSG souhaitent à tout prix éviter un départ libre de leur numéro 7. Le journaliste Fabrice Hawkins annonce qu'une vente du capitaine des Bleus n'est pas encore à exclure pour cet été.

Les relations entre Kylian Mbappé et le PSG sont instables. Depuis le 1er août, le Français a officiellement décidé de ne pas lever l'option d'un an supplémentaire à son contrat. Les dirigeants parisiens ont alors choisi d'écarter la superstar de la tournée asiatique du club de la capitale et de l'installer dans. le groupe de joueurs indésirés. Néanmoins, le PSG a décidé de réintégrer l'attaquant de 24 ans au lendemain de la première journée de championnat face à Lorient après avoir eu des discussions « très constructives » entre toutes les parties.

Un deal gagnant-gagnant entre Mbappé et le PSG

Dans un live Instagram de RMC Sport, le journaliste Fabrice Hawkins a tenu à nuancer sur une possible prolongation de la superstar française : « Mbappé sur de prolonger ? Non. Un deal gagnant-gagnant ça ne veut pas dire qu'il prolongera. On verra le 2 septembre s'il sera toujours là. Le PSG fera tout pour le prolonger et les discussions se passent désormais dans un climat serein. Le dialogue a repris ». Des négociations qui seraient en mesure de prendre une autre dimension d'ici la fin de la période des transferts estivaux.

Un départ cet été toujours envisagé !