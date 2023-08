Mbappé - PSG : Une clause XXL négociée dans le plus grand secret ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Mis de côté par le PSG à la reprise de l’entraînement, Kylian Mbappé a quitté le loft et retrouvé l’équipe première. Comme révélé par le10sport.com, le réchauffement des relations entre la star et le club parisien permet d’entrevoir une issue positive à ce dossier bouillant. Avec, notamment, la négociation d’une clause de départ pour l’été 2024.

Dans le début de guerre froide qui opposait le PSG à Kylian Mbappé, l’heure est au désamorçage. Les deux parties ont retrouvé le chemin de la discussion et après un premier rendez-vous prometteur, les dirigeants parisiens ont acté le retour de leur star en équipe première. Le clan Mbappé a en effet pris l’engagement de ne pas partir sans indemnité de transfert. Il ne reste qu’à négocier le montant de ce départ. Et selon nos sources, c’est précisément ce que Kylian Mbappé et le PSG sont en train de faire cet été.

Le PSG veut 200M€

Déterminé à ne pas voir partir Kylian Mbappé pour zéro euro, le PSG est désormais rassuré. Le club ne perdra pas la face dans ce dossier puisque le joueur s’est engagé à quitter Paris contre une indemnité de transfert. Selon nos informations, le PSG souhaite un montant de 200 millions d’euros. De son côté, le clan Mbappé a proposé une somme plus raisonnable de 150 millions d’euros. Clairement, un terrain d’entente se dessine pour un accord total qui devrait approcher les 180 millions d’euros, montant dépensé par le PSG pour s’offrir Mbappé en 2017.

Mbappé : Le PSG a pris une nouvelle décision https://t.co/lDgY74jD5P pic.twitter.com/uNvtHUGY30 — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Plusieurs options possibles

Dans le dossier Mbappé, plusieurs options sont possibles. Soit le joueur accepte d’activer l’année optionnelle prévue dans son contrat, lui permettant d’être lié à Paris jusqu’en 2025, et ajoute une clause libératoire dans ce bail, permettant à son futur club (pour ne pas dire le Real Madrid…) de l’acheter. Comme ce fut le cas pour Neymar, en 2017, lorsque le PSG a mis 222 millions d’euros sur la table et que le Barça n’a rien pu faire pour le retenir. Ou alors Kylian Mbappé négocie un nouveau contrat, en prolongeant de plusieurs saisons, avec un engagement écrit du PSG pour le laisser partir à l’été 2024, ce qui est le souhait du joueur. Après avoir trouvé un accord sur un départ en 2024 contre une indemnité, il n’y aura ni gagnant ni perdant dans ce dossier. Le PSG garde la face en récupérant de l’argent sur un transfert, le joueur conserve la maîtrise de son avenir et participe à la rétribution de son club.