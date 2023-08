C’est parti pour le PSG… et c’est déjà tendu !

Arnaud De Kanel

Le PSG lance sa saison ce samedi soir avec la réception de Lorient. Et pour ses grands débuts en match officiel à la tête de la formation parisienne, Luis Enrique doit faire avec un climat très pesant lié aux dossiers Kylian Mbappé, Neymar ou encore Marco Verratti.

Place aux choses sérieuses. Après une préparation en demi-teinte, le PSG débute une nouvelle ère ce samedi, celle de Luis Enrique. Et l'ancien coach du Barça n'est pas verni puisqu'il doit composer avec un contexte très compliqué. La tension est à son comble en ce moment au PSG où Nasser Al-Khelaïfi a décidé d'hausser le ton. Kylian Mbappé est dans le loft et sa situation ne va pas en s'arrangeant. Il faut également gérer les dossiers Neymar et Marco Verratti. Luis Enrique en a parlé dans sa conférence de presse d'avant match.

Enrique évoque les sujets chauds

« Mbappé ? Cette situation a déjà existé. Une solution positive avait été trouvée avec le club avant mon arrivée. J'espère que le club et le joueur vont trouver un accord. Je vous rappelle la philosophie du club, qui se veut au-dessus de tout… Je ne dirai rien de plus sur Mbappé. Pour Marco et Neymar, j'ai coutume de garder nos conversations privées. Mes décisions vous exprimeront très clairement mon avis », a déclaré le coach du PSG. Désormais, place au terrain...

«Je veux avoir la main sur ce match»