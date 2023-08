PSG : Une légende pourrait rejoindre Luis Enrique

Arnaud De Kanel

A peine arrivé au PSG, Luis Enrique découvre les joies de ce métier si particulier comme tous ses prédécesseurs peuvent en témoigner. En Espagne, le bruit court qu'il serait déjà lassé de tout les problèmes en interne, notamment la gestion du dossier Kylian Mbappé. Le PSG pourrait également changer de direction sportive et l'ancien coach du Barça va peut-être voir débarquer un certain Paolo Maldini.

Être entraineur du PSG n'est pas un métier comme un autre et Luis Enrique le voit déjà alors qu'il n'a même pas encore dirigé son premier match officiel. Les critiques continuent de fuser à l'égard de la stratégie du Qatar à l'image de Mauricio Pochettino. « Nous avons tiré des choses très positives de cette expérience, sachant que lorsque vous arrivez dans un club comme le Paris Saint-Germain, il s'agit de gagner la Ligue des champions. Si vous ne gagnez pas la Ligue des champions, vous devez passer à autre chose. J'espère que cela va changer parce que je pense que Paris mérite d'être plus constant et d'avoir le temps de construire quelque chose », confiait le nouveau coach de Chelsea pour Caught Offside . Cette instabilité, Luis Enrique y goûte déjà.

Campos viré ?

L'entraineur espagnol risque de voir s'opérer une révolution en interne. Selon les informations du Parisien , Luis Campos pourrait prendre la porte une fois le mercato terminé. Le Portugais serait jugé comme le principal responsable de l'échec avec Kylian Mbappé et il pourrait payer ses deux premiers recrutements ratés avec de grosses erreurs de casting.

Maldini cité pour remplacer Campos