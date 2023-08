Révolution au PSG, le boss annonce la couleur

Thibault Morlain

Ce samedi, le PSG lancera sa saison de Ligue 1 avec un premier match face à Lorient. Le début d'une nouvelle ère pour le club de la capitale qui a radicalement changé de visage durant l'intersaison. Après la révolution, place donc désormais au terrain et Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a annoncé la couleur.

A quoi faut-il s'attendre pour le PSG cette saison ? Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier, de nombreux joueurs sont arrivés au mercato, Kylian Mbappé est aujourd'hui écarté tandis que Neymar et Marco Verratti pourraient aussi s'en aller... Ça a donc beaucoup changé à Paris et on va attendre de voir les résultats de cette révolution.

Mbappé : Le coup de pression du clan Neymar au PSG ! https://t.co/H5UlnFH20E pic.twitter.com/fy5FbQceNU — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

« Performer au plus haut niveau dans toutes les compétitions »

Pour L'Equipe , Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole à l'aube de cette nouvelle. Le président du PSG a ainsi annoncé : « Après avoir remporté notre 11ème titre de champion de France, nous sommes concentrés sur la perspective d'écrire d'autres belles histoires encore pour notre club et nos fans. Nous souhaitons bien sûr continuer à grandir et à performer au plus haut niveau dans toutes les compétitions ».

« Nous accorderons la priorité à la performance »