PSG : Une bombe provoquée par le feuilleton Mbappé, Riolo confirme

Alexis Brunet

Le PSG est entré dans la phase finale de sa préparation, avant le début de la Ligue 1, le 12 août prochain face au FC Lorient, au Parc des Princes. Mais dernièrement des rumeurs sont venues perturber l'environnement parisien. Luis Enrique ainsi que Luis Campos pourraient quitter le club de la capitale. Selon Daniel Riolo, cela est possible, et ça serait la faute de Nasser Al-Khelaïfi.

Encore une fois, le PSG aura vécu un été compliqué. Tout d'abord, cela a commencé avec le cas Kylian Mbappé. Le Français a envoyé une lettre à son club il y a quelques semaines, l'informant qu'il ne comptait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une décision très mal perçue par les dirigeants parisiens, qui depuis livrent une guerre contre le champion du monde. Il n'était par exemple pas présent lors de la tournée estivale en Asie. Son président, Nasser Al-Khelaïfi lui a mis la pression en lui posant un ultimatum, soit il prolonge, soit il est vendu cet été.

Luis Enrique voudrait partir

Après le feuilleton Mbappé, un autre a commencé. Des rumeurs rapportent que Luis Enrique pourrait déjà quitter le club de la capitale, lassé par le dossier Kylian Mbappé, et son non-avancement. Mais il ne serait pas le seul à partir, puisque Luis Campos aussi pourrait faire ses valises. On reprochait au Portugais le fait qu'il n'arrive pas à gérer correctement le dossier menant au champion du monde français.

Riolo tacle Nasser Al-Khelaïfi