Le PSG dézingue la presse espagnole

Alexis Brunet

Le PSG a fini sa tournée estivale en Asie, et il est revenu à Paris dernièrement, afin de préparer au mieux la première journée de Ligue 1, face au FC Lorient, au Parc des Princes, le 12 août. Pourtant, le club de la capitale n'est pas dans le meilleur climat, pour bien appréhender cet évènement. En effet, des rumeurs ont fait l'état dernièrement, d'un possible départ de Luis Campos, et de Luis Enrique, cela serait finalement totalement faux.

Le bilan du PSG lors de sa préparation estivale est plutôt contrasté. S'il avait commencé par une victoire au Campus PSG face au Havre, sur le score de 2-0, le club de la capitale a eu un peu plus de mal par la suite. Paris a disputé quatre autres rencontres amicales en Asie, pour un bilan d'un match nul, deux défaites, et une victoire. Des résultats loin d'être totalement rassurants.

Luis Enrique et Luis Campos sur le départ ?

Mais ce n'est pas sur le plan sportif que le PSG subit de grosses secousses ces derniers temps. Des rumeurs diffusées par le quotidien espagnol MARCA jeudi ont fait état d'un possible départ prématuré de Luis Enrique, mais aussi de Luis Campos. L'Espagnol serait déjà lassé de club de la capitale, et notamment du cas Kylian Mbappé. Pour le Portugais, il lui serait reproché plusieurs choses, la gestion du mercato, et encore une fois, le cas du champion du monde 2018.

Le PSG dément ces rumeurs