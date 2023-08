Mercato - PSG : Paris a entériné le transfert de Mbappe !

Alexandre Higounet

Pour le Paris Saint-Germain, le transfert de Kylian Mbappe cet été ne fait désormais plus aucun doute. Certains éléments récents démontrent en effet qu’au sein de la direction du club de la capitale, on anticipe totalement son transfert au Real Madrid, à un an de la fin de son contrat. Analyse.

En milieu de semaine, le10sport.com avait analysé que le scénario de loin le plus probable aujourd’hui dans le dossier Mbappe était que les différentes parties s’accordent sur un transfert au Real Madrid, à un tarif correct mais modéré, probablement autour de 120-150 millions d’euros pour la dernière année de contrat du joueur à Paris.

Si Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos arrivent…

Ces dernières heures, de nouveaux éléments sont venus à l’appui de ce scénario. En effet, alors que la signature d’Ousmane Dembélé pour 50 millions est sur le point d’être actée, le quotidien l’Equipe révèle aujourd’hui que le club de la capitale est sur le point de finaliser l’arrivée pour cinq ans de l’avant-centre international portugais de Benfica, Gonçalo Ramos (22 ans), auteur de 7 buts l’an dernier en Ligue des champions et que le staff parisien suit avec attention depuis de très longs mois. Le montant du transfert n’a pas été indiqué par l’Equipe , mais selon plusieurs médias européens, il tournerait autour de 60 millions d’euros, avec 15 millions de bonus. S’il n’a pas réussi obtenir la signature d’Harry Kane, le Paris Saint-Germain a rapidement rebondi.

Paris a bâti sa ligne d’attaque

Si la signature de Gonçalo Ramos venait à se concrétiser dans les prochains jours, cela confirmerait alors de manière très claire qu’au sein du PSG on est convaincu du transfert de Kylian Mbappe dans le courant du mois d’août. Avec les arrivées de Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Marco Asensio et le maintien de Neymar, auxquels il convient d’ajouter le projet de faire venir le Lyonnais Barcola et l’éclosion possible d’Ekitike, le club de la capitale s’est clairement bâti une ligne offensive de haut niveau sans inclure Mbappe. Tout cela confirme que le transfert au Real Madrid de l’attaquant champion du monde interviendra avant la fin du mois d’août.