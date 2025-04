OM : Le vestiaire se lâche sur Instagram !

La rédaction

L'OM s'est largement imposé face à Brest (4-1), avec une performance exceptionnelle d'Amine Gouiri, auteur d'un triplé. Sur Instagram, les joueurs olympiens ont exprimé leur joie et leur détermination. Avec la Ligue des champions dans le viseur, l'OM se prépare à une fin de saison cruciale, où chaque point compte.

Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout par l'OM, Roberto De Zerbi et ses joueurs se sont défaits largement de Brest, 4-1. Une victoire que les Olympiens pourront dédier à Amine Gouiri, auteur d'un match exceptionnel avec un triplé à la clé, ponctué d'une splendide bicyclette.

L'OM célèbre sa victoire

Les joueurs de l'OM se sont grandement réjouis de cette victoire capitale sur leur compte Instagram. À commencer par le capitaine, Leonardo Balerdi, de retour de blessure, qui écrit : «Heureux d'être de retour. Et de gagner. Plus que 3 points, on continue.» Le milieu de terrain de l'OM s'est aussi félicité de ce résultat : «Fight mode ON #dernièrelignedroite», poste Geoffrey Kondogbia. «Un nouveau combat de gagné, mais la mission n'est pas terminée», raconte Ismaël Bennacer, tandis que Pierre-Emile Højbjerg se contente de poster des cœurs bleu et blanc. Passeur décisif, Luis Henrique se réjouit quant à lui : «Vamooos».

La LDC dans le viseur

Il reste trois matchs, ô combien importants, à l'OM pour obtenir son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Avec deux déplacements (Lille et Le Havre) et une réception (Rennes), l'OM n'a pas le droit à l'erreur s'il souhaite conserver sa deuxième place. Le championnat est plus serré que jamais et les hommes de Roberto De Zerbi ne comptent que deux points d'avance sur le troisième, Lille. La bataille fait rage pour la Ligue des champions, puisqu'un point seulement sépare Monaco (quatrième, 55 points) de Strasbourg (septième, 54 points).