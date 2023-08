Transferts - PSG : C’est terminé pour Mbappé, il balance tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Outre le Real Madrid, grandissime favori pour l’accueillir, Liverpool a également été évoqué comme un point de chute possible pour Kylian Mbappé, poussé vers la sortie par le PSG à un an de la fin de son contrat. Cependant, il n’y aurait aucune chance de voir le Français prendre le chemin d’Anfield.

Kylian Mbappé peut-il échapper au Real Madrid ? L’international français du PSG suscite évidemment l’intérêt des cadors européens, qui semblent toutefois résignés au point de ne pas vouloir réellement tenter leur chance dans ce dossier. Ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt de Liverpool, un club qu’apprécie Kylian Mbappé. Jürgen Klopp est sous le charme de l’attaquant depuis longtemps comme vous l’avait révélé le10sport.com, mais le technicien allemand se refuse d’imaginer un possible transfert vers Anfield. « On en rigole , a-t-il réagi cette semaine au micro de Sky Deutschland. Le cadre financier ne nous convient pas du tout. Je ne voudrais pas gâcher l’histoire maintenant (…). Pour autant que je sache, il n’y a rien à faire. Mais il est possible que quelqu’un d’autre au club prépare quelque chose et veuille me surprendre. (…) Mais cela ne s’est pas produit depuis que je suis ici et ça fait 8 ans. Ce serait la première fois. »

Et effectivement, aucune surprise n’est imaginé du côté de Liverpool. « Désolé de décevoir les fans de Liverpool, mais je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que le club signe Kylian Mbappé, en prêt ou sous la forme d’un transfert à ce stade, suite aux spéculations de ce genre qui ont encore eu lieu ces derniers jours , a confié Neil Jones, journaliste couvrant l’actualité des Reds , sur CaughtOffside . Jürgen Klopp a mis fin à ces rumeurs, et je pense qu'il a tout dit, la réalité étant que les paramètres financiers rendent la chose impossible. Il ne s'agit pas seulement d'une indemnité de transfert ou de prêt, mais aussi de son salaire. Comme je l'ai déjà écrit ici, le temps pour Liverpool de signer Mbappé était quand il était à Monaco, mais toutes les spéculations depuis lors ont été principalement menées par les fans . »

